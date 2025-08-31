ନ୍ୟୁୟର୍କ: ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ବେ ୨୪ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟୀ ସର୍ବିୟାର ମହାନ ତାରକା ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ ଚଳିତ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାରେ ୩୮ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିକ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ କିଂବଦନ୍ତି ଜିମ୍ମି କର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବୟ୍ୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଏକ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡର ସଫଳତମ ଟେନିସ୍ ତାରକା ରୋଜର ଫେଡେରର୍ଙ୍କ ୧୯୨ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ହାର୍ଡ କୋର୍ଟ ବିଜୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ୨୫ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଜୋକୋଭିକ ମଧ୍ୟ ୩୯୫ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ବିତୀୟ ସିଡ୍ ତଥା ପାଞ୍ଚଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସ୍ପେନ୍ର କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ସେ ଲୁସିନୋ କାର୍ଦେରିଙ୍କୁ ୬-୨, ୬-୪, ୬-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆୟୋଜକ ଆମେରିକାର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ପୁରୁଷ ଏକ ବିଜୟର ୨୨ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆହୁରି ଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ତଥା ଷଷ୍ଠ ସିଡ୍ ବି ସେଲ୍ଟନ୍ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସପ୍ତଦଶ ସିଡ୍ ଫ୍ରାନସିପ୍ ତିଓଫୋଙ୍କ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ଏକକରୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଭିଯାନ ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।
ମହିଳା ଏକକରେ ବିଶ୍ବ ମାନ୍ୟତାର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ୨୦୨୧ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ କାନାଡାର ଲିଲା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରିବାର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ୪ବର୍ଷ ପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କୁ ୬-୩, ୭-୬ (୨)ରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବମ ସିଡ୍ ଏଲିନା ରିବାକିନା ୬-୧, ୬-୨ରେ ଏମା ରାଡୁକାନୁଙ୍କୁ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ଙ୍କୁ ବିଦାକଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର-ପ୍ରଶାନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ଯୋଡ଼ି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ବିଜୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଡ଼ି ତଥା ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ହାରିସନ୍ ଓ ଇଭାନ କିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ୩-୬, ୬-୩, ୬-୪ ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓ ୪୨ ମିନିଟ୍ କାଳ ଲଢ଼ିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର-ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜନ୍ ପାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ବ୍ରାଜିଲର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ରମ୍ବୋଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ରିତ୍ବିକ ବୋଲିବାଲି ଓ ଏନ୍ ବାଲାଜୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।