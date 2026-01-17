ବୁଲାୱାଓ: ଭାରତୀୟ ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟାଟର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶନିବାରର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ବକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ବ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ସ୍ବାଭାବିକ ଆକ୍ରଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଜାରି ରଖି ସେ ୬୭ ବଲ୍ରୁ ୭୨ ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ୬ଟି ଚୌକା ଓ ତିନିଟି ଚୌକା।
ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୩୦ ବଲ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କରି ସେ ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ବିଶ୍ବର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାହିଦୁଲ୍ଲା କମଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। କମଲ ୧୫ବର୍ଷ ୧୯ ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୪ବର୍ଷ ୨୯୬ ଦିନରେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୦ ମସିହାର ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ବର୍ଷ ୯୨ ଦିନରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଦିନିକିଆରେ କିଂବଦନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ବିରାଟ ଯୁବ ଦିନିକିଆରେ ୨୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯୭୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୦ ଯୁବ ଦିନିକିଆ ଖେଳି ୧,୦୪୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cricket: ୩ୟ ଦିନିକିଆ ରବିବାର: ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ
ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲା ଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଟସ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମାହାତ୍ରେ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଉପଅଧିନାୟକ ଜଓ୍ବାଦ୍ ଅବରାର୍ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୂଟନୈତିକ, କ୍ରିକେଟ ସଂପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ସିନିୟର ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ହାତ ମିଳାଇନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପରେ ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚରେ ବି ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cricket: ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇସିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବାକୁ ମନା କଲା ବାଂଲାଦେଶ