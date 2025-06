ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଇପିଏଲ୍ ୧୮ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ସହ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକୁଟ । ଫାଇନାଲରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଜିତିଛି ଆରସିବି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବିରାଟଙ୍କ ବିରାଟ ଇଚ୍ଛା । ଆରସିବିର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସବୁଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଆରସିବି-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ।

When I founded RCB it was my dream that the IPL trophy should come to Bengaluru. I had the privilege of picking the legendary King Kohli as a youngster and it is remarkable that he has stayed with RCB for 18 years. I also had the honour of picking Chris Gayle the Universe Boss…