ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ବିନେଶ ଫୋଗାଟ

କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ହରିୟାଣାର ଜୁଲାନାରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ମୋତେ କେବଳ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଇବାର ବି ଆଶା ରଖିଛି।

ଏହା ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର, କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଯାହା କଥା ଦେବି ତାହାକୁ କରି ଦେଖାଇି। ମୁଁ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି କୁସ୍ତି କରିଛି । ଏଥିରୁ ଶିଖିଛି ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ବ ନାହିଁ। ନିଜ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କୁସ୍ତିକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।’

#WATCH | Jind, Haryana: After filing her nomination, Congress candidate from Julana Assembly Constituency Vinesh Phogat says, "It is a matter of good fortune for me that I am entering politics. We are working hard for the welfare of every section. I am grateful for the love the… pic.twitter.com/ZtFSCu7Cgq