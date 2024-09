ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଆଜି ଅଧିକାରିକ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିନେଶ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିନେଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଆଶ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦଲରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ପୁରଣ କରିପାରେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ନିଜର କିଏ। ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି । କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯିଏକି ସର୍ବଦା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଘୋଷଡା ଯାଉଥିଲା ବିଜେପି(ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି)କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଆମର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ତାହା ଜାରି ତ ରହିଥିବ। ମୋର ବିଶ୍ବାସ ମୁଁ ସେହି ଲଢ଼େଇ ବି ଜିତିବି। ଭୟ କରିବି ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ।

ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କୁସ୍ତି ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଛାଡ଼ି ପାରିଥାଆନ୍ତି। ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା କି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବି ଖେଳିଲି।

#WATCH | Delhi | On joining Congress, Vinesh Phogat says, "I thank Congress party...Kehte hain na ki bure time mein pata lagta hai ki apna kaun hai...When we were being dragged on the road, all parties except BJP were with us. I feel proud that I have joined a party which stands… pic.twitter.com/FIV1FLQeXa