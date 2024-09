ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିଶ୍ବକପ ଜିତିବା ପରେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି । ଏବେ ବଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ୍ସରେ ସେ ଲଗାତାର ୩ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩ଟି ପୋଷ୍ଟରେ କେବଳ ୩ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ବିରାଟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ‌ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୟା, ବିନମ୍ର ଓ ସମ୍ମାନ। ଏହି ୩ଟି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ବିରାଟ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ‌ସେ ଏକ ପୋଷାକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବିରାଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୩ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

Calling all men, women, boys and girls.

I don't know how many of you will agree with me.

But tell me what you think. Am I the only one noticing the change in India?

🔗https://t.co/td4GhhSeuq @StayWrogn #LoveIsRespect #StayWrogn #RightKindOfMan pic.twitter.com/6H2254tE1C