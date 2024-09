ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି | ଆରଜେଡି ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମସ୍ତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ | ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲେ |

Tejaswi Yadav said, "Virat Kohli used to play under my captaincy. I was very good at cricket, but due to injuries I had to leave it. Virat and I played together for Delhi". (ZEE). pic.twitter.com/HREKLkfssn