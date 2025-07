ବର୍ମିଂହାମ: ବର୍ମିଂହାମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଖେଳପ୍ରେମୀ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୫୮ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିରାଟ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ମହାନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ନେଇ ବିରାଟ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି।

କୋହଲି ଲେଖିଛନ୍ତି,‘ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତର କମାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସିରାଜ ଏବଂ ଆକାଶ ଏହି ପିଚରେ କରିଥିବା ବୋଲିଂ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସଯୋଗ୍ୟ।

Great victory for India at Edgbaston. Fearless and kept pushing England to the wall. Brilliantly led by Shubhman with the bat and in the field and impactful performances from everyone. Special mention to Siraj and Akash for the way they bowled on this pitch. 👏🇮🇳 @ShubmanGill…