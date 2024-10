ଦୁବାଇ: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୫୦ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହରମିନପ୍ରୀତ୍ କୌର ଅପରାଜିତ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

କ୍ୟାପଟେନ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତ ପାଇଁ ତୋଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୭ ଟି ବଲରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ୫୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୮ ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଓପନର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୩୮ ବଲରେ ୫୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ୪୦ ବଲରେ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଚାମାରି ଅଟପାଟ୍ଟୁ ଏବଂ ଆନା କାଞ୍ଚନା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

