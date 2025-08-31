ପ୍ୟାରିସ୍: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ବିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀ ଚଳିତ ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ବାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ତଥା ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ମାଲେସିଆର ଆରୋନ ଚିଆ ଓ ସୁ ୱି ୟିକ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଅନ୍ୟୂନ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ସେହିଭଳି ସାତ୍ବିକ ଓ ଚିରାଗ ମଧ୍ୟ ଚିଆ-ୟିକ୍ଙ୍କଠାରୁ ଗତବର୍ଷର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ବାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ହାରି ପଦକ ହରାଇବାର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଶ୍ବ ମାନ୍ୟତାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ଭାରତୀୟ ତାରକା ପୂରା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ମାତ୍ର ୪୩ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ୨୧-୧୨, ୨୧-୧୯ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତ୍ତ୍ବିକ-ଚିରାଗ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।