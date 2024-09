ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତି ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତିକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗରାଜ ସିଂଙ୍କ ବିବୃତି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, "ଆମ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ... ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡିଦେବି ଯେ ବିଶ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବ। ଆଜି, ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ୧୩ଟି ଟ୍ରଫି ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ବାସ୍ ଏଇଠି କଥା ଶେଷ।

Yograj Singh on KAPIL DEV -



"The greatest captain of our time, Kapil Dev... I told him, I'll leave you in a position where the world would curse you. Today, Yuvraj Singh has 13 trophies, and you have only one, the World Cup. End of discussion".pic.twitter.com/vuk194IneL