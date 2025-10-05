ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମୋଟ ୭,୦୧,୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୧,୦୮୫ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ୭,୦୧,୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଗ 'କ' ରେ ୭୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ମୋଟ ୨୧୫ଟି ଐତିହ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୨,୧୭,୧୫,୦୦୦ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୧,୦୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ଗ 'ଖ'ରେ ୧୯୭ଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ୭୫ ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୪୭,୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆବଣ୍ଟନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟିକୁ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
'ଗ' ବର୍ଗରେ, ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମୋଟ ୬୭୩ଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ୩,୩୬,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।