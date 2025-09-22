ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୩.୪୬ କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧.୪୭ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଦ୍ରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ କାର୍ଡ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ୬,୨୬,୮୮,୦୫୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ କାର୍ଡ କଭର କିଟ୍ ପାଇଁ ୧୦,୨୫,୯୭,୫୮୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମୁଦ୍ରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି।