ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ସହର କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୦ଟି ମିଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ କିଣିବେ। ଇ-ବସ୍ ଚଳାଚଳରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଡିପୋ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୯୫୨ କୋଟି ୫୬ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିେନଟ୍ ୪ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗମନାଗମନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୫ଟି, ବାରିପଦାରେ ୨୫ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୫୦ଟି,
ଅନୁଗୁଳରେ ୨୫ଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୨୫ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୫୦ଟି ଇ-ବସ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ କିଣାଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ଓ ଯାତାୟାତ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିରୁ ୪ଟି ସହର ବାରିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ କରି ଇ-ବସ୍ ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ୨୦ଟି ଇ-ବସ୍ ଚାଲୁଛି।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ୪୧୨୮କୋଟି
ବସ୍ କ୍ରୟ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୯୫୨.୫୬ କୋଟି
ସେହିପରି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୦୨୫ରୁ ୨୦୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୪୧୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟର ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରିନ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ହେଲିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତୀକରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଟାୟାର-୨, ଟାୟାର-୩ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ମରାମତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ (ଏମ୍ଆର୍ଓ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଡ୍ରୋନ୍, ସି-ପ୍ଲେନ୍, ଇ-ଭିଟିଓଏଲ୍ ବିମାନ, ମହାକାଶ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। କୃଷି ରତ୍ପାନି, ଶିଳ୍ପ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସମୟ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବିମାନଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦକ୍ଷତା, ଉଡ଼ାଣ ତାଲିମ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ପାଇଲଟ୍ ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନେ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।