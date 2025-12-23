ମାଲକାନଗିରି: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ୧୪ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ AK-47,SLR ଏବଂ INSAS ରାଇଫଲ୍ ସମେତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ତୁଳନାରେ ୧୦% ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ACM ଏବଂ DCM ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟର ନଅ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୁଆପଡା, ରାୟାଗଡା, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୁଆପଡା, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛତିଶଗଡ ସହିତ ସୀମା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଓବାଦୀ ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି।
କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 'ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ
କନ୍ଧମାଳରେ ୩୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ଏକ 'ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।ସେଥିରେ ୩୩ ଜଣ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ, ନିଖିଲ, ଅଙ୍କିତା (ଇନ୍ଦୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), ରଶ୍ମିତା ଲେଙ୍କା, ଶୁକ୍ରୁ (କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), ଏବଂ ନିତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି। ପ୍ଲାଟୁନ କମାଣ୍ଡର ଶିଲା ଏବଂ ରେଣୁଙ୍କୁ ୩୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରଖାଯାଇଛି।
୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କନ୍ଧମାଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଓ କରିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।