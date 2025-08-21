ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଅଉଁଲା ଜୋର ଗାଁରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଓଜନ ୩ କିଲୋ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅଉଁଲା ଜୋର ଗାଁର ଦିଗମ୍ବର ସାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଟେ ଲାଗିଥିବା ବାଡ଼ ଜାଲରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଦିଗମ୍ବର ସା ଏହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବନବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
sundargarh | indian pangolinin