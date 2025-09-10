ଭୁବନେଶ୍ବର: ନେପାଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଓଡ଼ିଆ । ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କୁହୁଳୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଏବଂ ହିଂସା ପାଇଁ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ୩ ଜଣ ଯୁବକ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ୩ ଜଣ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ଫସିଛନ୍ତି । ତେବେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୪ର୍ଥ କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ୩ ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ଏବଂ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅଭିମୁଖେଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୬, ଫେବୃୟାରୀ ୧୪ ଏବଂ ୧୫ରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ମହୋତ୍ସବ ବାତିଲ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ୩ ଓଡିଆ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହେଲେ । ତେବେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲଟି ସଂସଦ ଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୭୦୦ ମିଟର ଦୂର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ପାଖରେ ଥିଲା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିଲା । ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ଯଟକଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇନି ଏବଂ ୩ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଫେରିବା ଆଶା ବଢିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ଯମକୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।