ଝିରମ୍ ଉପତ୍ୟକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମିଲ ଥିଲେ

କନ୍ଧମାଳ:ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଥିବା ରମ୍ଭା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।  ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶୀର୍ଷ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଭ୍‌କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦୁଇ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ।

ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର SOG (ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍)ର ଏକ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଦଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏକ ରିଭଲଭର, ଏକ ୩୦୩ ରାଇଫଲ ଏବଂ ଏକ ୱାକି-ଟକି ସେଟ୍ ଜବତ କରିଛି।

ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ (CRPF) ର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣେଶ ଉଇକେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ୨୦୧୩ ଝିରମ୍ ଉପତ୍ୟକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାଓ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। 

ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କର  କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି।

ଗଣେଶ ଉଇକେ କିଏ?

ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଗଣେଶ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପକ୍କା ହନୁମନ୍ତୁ, ରାଜେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ଅନେକ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ କମିଟି(DKSZC)ର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗକାରୀ ଥିଲେ।କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ଗରିଲା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମନ୍ୱୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଓ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲେ। 

ଝିରମ୍ ଉପତ୍ୟକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମିଲ ଥିଲେ

୨୦୧୩ ମଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଝିରମ ଭ୍ୟାଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନକ୍ସଲମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର "ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା" ଅଭିଯାନ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବସ୍ତର ଟାଇଗର ମହେନ୍ଦ୍ର କର୍ମା, ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନନ୍ଦ କୁମାର ପଟେଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଚରଣ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୩୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ  ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିତିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି,ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ନକ୍ସଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ ସମେତ ୬ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ​ଆମର ସାହସୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ସଠିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ​ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।

ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି,ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ,ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାଓ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି,ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଆତଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। 

ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀ