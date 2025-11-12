ଲଣ୍ଡନ: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ୟୁକେ (SJSUK) ପକ୍ଷରୁ ଲଣ୍ଡନର ସାଉଥହଲରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏହାର ୫ମ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ |
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏବଂ ଭଜନ ସହିତ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା | ଏହି ଅବସରରେ SJSUK ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସହଦେବ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ହିଁ ଆମକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି | ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଆଜି ୫ମ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି | SJSUKର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଡକ୍ଟର ଚେତନ ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ୟୁକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି | ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ SJSUKର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମନ୍ତିନୀ ମିତ୍ର-ବେହୁରାଙ୍କ ମନୋରମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାବାଜୀ ପ୍ରେମ ପାଲ ମହାରାଜ, ସାଧବୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟା ଭାରତୀ ଜୀ, ହ୍ୟାରି ଭୋଗଲ, ପ୍ରଭୁ ରାମି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ | SJSUKର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ୟୁକେରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇନଥିଲା ବରଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସଦ୍ଭାବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା |