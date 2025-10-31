ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସିଂ ଉପରେ ୯୨ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ଏହି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବହନ କରିବ। ଏ ନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫୦:୫୦ ଅନୁପାତରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ୯୨ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରେଳପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୭୬ଟି ଯାତ୍ରୀ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ୨୦୨୬ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୭୬ଟି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯଥା ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏହାର ନୂତନ ବିକଶିତ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୭ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫୦ଟି ଶୌଚାଳୟ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟିକେଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଓ ମାଗଣା ଆରଓ ପାଣି ସୁବିଧା ରହିଛି।