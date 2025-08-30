ପାରାଦୀପ: ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମାଛଧରା ବେସ୍ ଭିତରେ ବୋଟ୍ ବୁଲାଇବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟରେ ବୋଟ୍ର ତଳଭାଗ ପିଟି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଟ୍ରଲରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଟ୍ରଲର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା। ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ୪ନଂ ଜେଟିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ବୋଟ୍ରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ବୋଟ୍ଟି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବରଫ ଓ ଜାଲ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜେଟିରୁ ବୋଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
ବୋଟ୍ରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୋଟ୍କୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
