ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଶେଷ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ’ ରାଜ୍ୟର ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲା, ୨୧୩ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ୭,୬୨୩ଟି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାସନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସେବାର ସୁଗମ ବିତରଣକୁ ସହଜ କରିବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଧାର୍ତି ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୨୩ ରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୪୧ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ। ଜିଲ୍ଲା ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଲିମ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ତାଲିମ ନେବେ।
ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।