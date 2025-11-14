ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ରେ ଅଭିନବ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଇନଫିନିଟ୍ ଅପଟାଇମ୍ ସହଯୋଗରେ କମ୍ପାନି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଡାଇନାମିକ୍ ଏଆଇ ଇନ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
୧୬ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜୋନ୍ରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ପଏଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓଟି-ଆଧାରିତ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ବେଦାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସିଇଓ ସି ଚନ୍ଦ୍ରୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟ୍ ଅପଟାଇମ୍ ସହିତ ଆମର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦୀୟମାନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିପାରିବ।