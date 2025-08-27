କଟକ: ଆଗକୁ ଦଶହରା। କଟକ ସହରରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସହର ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସହରର ପ୍ରବେଶପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ମଧୁପାଟଣା ଛକକୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିବାରଣ ଫୋରମ୍ (ଏଫପିଆରଏ) ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଡିଟ୍ ପରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଟକ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଇଆରଏପି(ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକକୁ 'ଶୂନ-ତାରକା' ପଥଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କୋର ମିଳିଛି।
ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ, ମଧୁପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କଟକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ (ସିଏନବିଟି)ରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ଏହି ପଥ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଥଚାରୀ ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିତାନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଦଚଲା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଜଙ୍କସନରେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ, ଟ୍ରାଫିକ ସାଇନେଜ୍, ଲେନ୍ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀ ସିଗନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ମଧୁପାଟଣା ଛକ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ନାହିଁ।
ଶୂନ-ତାରକା ରେଟିଂ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ଏଫପିଆରଏର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗ ରାସ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନକର ଗୋଟିଏ ବି ସୁରକ୍ଷା ପାରାମିଟର ପୂରଣ କରି ନଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୂନ ତାରକା ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦିଆଯାଇଥିଲା,ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ, ସାଇନେଜ୍, ପଦଯାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ସିଗନାଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବିନା ଛକରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛକରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଗୁଳିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ପରି। କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ସମୟରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାନନଗରର ବାସିନ୍ଦା ସଂଗୀତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ମଧୁପାଟଣା ଚୌକକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆମକୁ ସିଗନାଲ-ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା, ପଦଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱୀପ, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍, ଏହା ଘଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପୂର୍ବତନ ଏସିପି (ଟ୍ରାଫିକ୍), କୃଷ୍ଣ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପଥଚାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଙ୍କସନକୁ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ, ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକ ସହରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସଂଗଠିତ ଏବଂ ନାଗରିକ-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନାଗରିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସହରରେ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ଏସ୍ କେ ସାହୁ ଏବଂ ଭି. ନରସିଂହଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଅବନତିଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ରହେ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୫ରୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବାଲି ଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଗତ ବର୍ଷ ବାଦାମବାଡି ନିକଟରେ ଏକ ଆଲୋକିତ ପୂଜା ଫାଟକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପାଣ୍ଡାଲ କିମ୍ବା ଫାଟକ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ସୀମା ସମେତ ଏପରି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସତର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରି, କୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ତରକୁ ୬୫ ଡେସିବେଲରେ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଡିଜେ ଏବଂ ଫୋଟକା ଦ୍ୱାରା ବଜାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ-ସ୍ୱର ସଂଗୀତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ଛି।
ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, କୋର୍ଟ 'ନିମ୍ନମାନର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା'କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ଖରାପ, ଯଦି ଖରାପ ନୁହେଁ,ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଗାତପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଖରାପ ଅପଚୟ ପରିଚାଳନା, ଭେଜାଳ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତ୍ରୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଦାନ ଅଭିଯାନର ବିପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଦାୟ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ନିୟୋଜିତ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଫୁଟପାଥରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତୋରଣ (ପେଣ୍ଡାଲ ଗେଟ୍) ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ତୋରଣ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ କିମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାସ୍ତା କ୍ରସିଂ ନିର୍ମାଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଫୁଟପାଥରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସବ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଖଣ୍ଡତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା।
ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପେଣ୍ଡାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମହୋତ୍ସବ ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା 'ବିଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ' ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେହି କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ: ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
"ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିସିପି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ, ଏନଓସି ( ଆପତ୍ତି ନଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
