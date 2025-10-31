ଭୁବନେଶ୍ବର: ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ବୁକ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିବିଏସ୍ଇ), ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗଠନ (କେଭିଏସ୍) ସମେତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ୍ର ପ୍ରଫେସର କାର୍ତ୍ତିକ ରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଆଇ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍(ସିଟି) ଉପରେ ଏହି କମିଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ରୋବୋ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଏଆଇ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଟୁଲ୍ସ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରୁଛି।
୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା
ଏବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ବୁକ୍
ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଲେଖିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରୁଛି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ରଖିପାରୁଛି। ନୂଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତା ଲେଖିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏପରି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଲେଖାରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶବିଦେଶର ଜଣାଅଜଣା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ଏଆଇର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଓ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅନେକ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଏନାହିଁ। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିହେଉଛି। ଭିଡିଓ ହେଉ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଇମେଜ୍ ଏଡିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ସହ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସିବିଏସ୍ଇ, କେଭିଏସ୍, ଏନ୍ସିଇଆରଟି, ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଛି। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫ୍ରେମ୍ୱର୍କ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା (ଏନ୍ସିଏଫ୍ଏସ୍ଇ) ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଦକ୍ଷତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏନ୍ସିଏଫ୍ଏସ୍ଇ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରତି ପିଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା।