ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କଫି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବୋଲି ଓଡିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି କଫି ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜାରି ରହିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଯୋଜନା ଏବଂ କୋରାପୁଟ କଫି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭଳି ଓଡିଶାର ଅନନ୍ୟ କଫିକୁ ଏକ ବୃହତ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

