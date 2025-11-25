ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି କେବଳ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏଥି ପାଇଁ ଆମକୁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସପଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରା କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ‌ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ‘ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 

CM Mohan Majhi deliver speech at Kalinga stadium. Photograph: (sambad.in)

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ୧୨ଟି ବିଭାଗର ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନୀତ ୭,୨୯୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି,  ଆମ ସରକାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ଏବଂ ଖାଲି ହେଉଥିବା ପଦବି ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଏଥି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ୫୦୦ ଦିନ ଭିତରେ ୩୭,୩୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଜି ଦ୍ବାଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ୧୨ଟି ବିଭାଗରେ ୭,୨୯୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏତିକି କମ ଦିନରେ ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ୬୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଥିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ୪ରୁ କମ ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୨ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଏଏମ୍‌ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

Kalinga Stadium of Bhubaneswar. Photograph: (sambad.in)

କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି?

  • ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗରେ ୨,୩୬୫
  • ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୨,୧୫୪
  • ଜଙ୍ଗଲ,ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଜରେ ୧,୭୫୦
  • ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସଂପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ୬୭୨
  • କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ୧୧୭
  • ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୭୪
  • ଆଡଭୋକେଟ୍‌ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୪୦
  • ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ ବିଭାଗରେ ୩୯
  • ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗରେ ୩୬
  • ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ୧୭
  • ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ୧୫
  • ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗରେ ୧୪

‘ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା’

ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବେ। ଲୋକେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ମୋର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବକ। ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସରକାର ଚାକିରି କରୁଛେ। ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା।

ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ‌ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସମାରୋହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ନତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରସ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।