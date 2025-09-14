ୟାଙ୍ଗୁନ: ପଶ୍ଚିମ ମ୍ୟାମାରର ରାଖିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଜୁଣ୍ଟା ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଏକ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସାମରିକ ଜୁଣ୍ଟା ଶାସକ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ନିୟୋଜିତ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରାକାନ ଆର୍ମି (ଏଏ) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ (୧୫ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ) ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୁଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଦୁଇଟି ୫୦୦ ପାଉଣ୍ଡର ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାଖିନ୍ର କ୍ୟୋକ୍ଟାଓ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
‘ଏଏ’ ଏହାର ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସି (ୟୁନିସେଫ୍) ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହା ଏକ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ମ୍ୟାମାରରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଖିନ୍ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, କାରଣ ଆରାକାନ୍ ଆର୍ମି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନର୍ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ଉତ୍ତର ରାଖିନ୍ ରାଜ୍ୟର ମ୍ରାଉକ୍-ୟୁରେ ଜୁଣ୍ଟାର ଶେଷ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶାସକ ଜୁଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।