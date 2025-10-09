ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁବାର ୧୯ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସେବା (ବରିଷ୍ଠ ଶାଖା) ଓପିଏସ୍ (ଏସ୍ବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୀମା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଳଚେରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଇୟୁସିଏଡବ୍ଲୁ ବରଗଡ଼ର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଇନ୍ଦୁରେଖା ପଶ୍ଚିମକବାଟାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଇୟୁସିଏଡବ୍ଲୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଡିଆଇବିର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନ୍ଧମାଳର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସ୍ନେହାଶିଷ ସାହୁଙ୍କୁ କେଉଁଝରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
