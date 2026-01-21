ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ (ଆଇସିସି) ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଇସିସି ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜୀବ ଶେଖର ସାହୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନୀଲଞ୍ଜନା ମୁଖାର୍ଜୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ।
ଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇସିସି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଗମ କରିବା, ଶିଳ୍ପ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆହ୍ବାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୀତି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଧାତୁ ଏବଂ ଖଣି, ସିଏସ୍ଆର୍, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଶିଳ୍ପ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଟିକସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଇସିସିର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେ ବି ପାଣି, ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେ ପି ପାଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।