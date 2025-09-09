ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ରାତି ବିତାଇବାର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରୁଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୫୩,୩୯୨ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୧,୦୯,୯୮,୮୧୯ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୪୫,୧୭୩ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୯୭,୨୫,୧୮୪ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ୨,୫୧,୦୭,୧୦,୪୭୯ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧,୯୨,୪୫,୯୯୮ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨,୯୪,୭୧,୪୧,୬୩୦ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୨,୧୦,୫୦,୦୩୭ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ରାତ୍ରିଯାପନର ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜନଜାତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜରେ କୋଟିଆ କନ୍ଧ, ବଣ୍ଡା ଏବଂ ସଉରା ଜନଜାତି ପରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ବଜାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ରାୟଗଡା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଓଙ୍କାଡେଲି ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ।
ରାୟଗଡା ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଡୋଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଭାବ ବିବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟିଆ କନ୍ଧ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଥାନ୍ତି।
କୋରାପୁଟର ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି।