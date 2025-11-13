କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏକ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାମାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ମୁରିବାହାଲର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା
ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ଗୁଡିଘାଟର କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଫରେଷ୍ଟର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ମୁରିବାହାଲ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ୪୦ ହାତୀଙ୍କ ଏକ ପଲ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ବିଜାମାଲ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଏହି ବଣୁଆ ହାତୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ପୁଷ୍ପକେତୁ ବେହେରା