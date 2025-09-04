ପୁରୀ: ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରୀତିନୀତି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ମଇଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଛେକକୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନିଆଯିବା ପରେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ବାମନ ଜନ୍ମ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ।
ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ।
ଗୁରୁବାର ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ଶ୍ରୀନଅର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ସୁନିଆ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ।
