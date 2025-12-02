କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ୨ ହଜାର ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହେବାର ଥିଲା। ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୪୫ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଲେରି ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେବାର ମାତ୍ର ୫-୭ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେସାଲ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର, ଏସି ବକ୍ସ, ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି ୪୫ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଗ୍ୟାଲେରି ନଂ.୨, ୪, ୭ରୁ କିଛି ଏବଂ ଏସି ବକ୍ସ, ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ, ସ୍ପେସାଲ ଏନ୍କ୍ଲୋଜରର ଟିକଟ ଅନ୍ଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଓସିଏ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ, କ୍ଲବ, ସ୍କୁଲ୍ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟୀରେ ଦର୍ଶକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୪୨ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୨ ହଜାର ଟିକଟ ଅନ୍ଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।
Missing return home: ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଦୁଇ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସନ୍ଧାନ
୫ରୁ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଦୁଇଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର୍
ଆଜିଠୁ ପିଚ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି
Sanchar Sathi APP: ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାରସାଥୀ ଆପ୍ ରହିବ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଓସିଏ ସିଇଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨ଟା ୪୫ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାଞ୍ଚି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୧୧ ହଜାର ଟିକଟ ରହିଛି। ୫ ତାରିଖରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରୁ ୨ଟି କାଉଣ୍ଟର କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟିକଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮,୪୦୦ ଟିକଟ ପାସ୍ ଆକାରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପାସ୍ ବିସିସିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହା ୨ ହଜାରରେ ସୀମିତ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଅଧିକ ଟିକଟ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟିକଟ ରଖାଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ୨ଟି ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Categories : ରାଜ୍ୟ | ଖେଳ