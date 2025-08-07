ପୁରୀ/ବାମନାଳ: ବଳଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଚକ-ଅଖ ଜାମ୍ କରି ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ପିପିଲିରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ବଜାର ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପିପିଲି ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖ୍ ବାବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଛକ, ଉତ୍ତରା ଛକ, ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାର ଏବଂ ସାତଶଙ୍ଖ ବଜାର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।
୬ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ପୁରୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୋକାନ, ବଜାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ,ନିମାପଡ଼ା,ବଳଙ୍ଗା,ହରିପୁର,ରଟିଲ ଧନୁଆ,ବାମନାଳ, ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଛକଠାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା, ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର,ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁନିଲ୍ ରଥ,ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାପାତ୍ର,ସୁଭଦ ଛାଟୋଇ, ରଶ୍ମିରେଖା ଦାଶ,ସରପଞ୍ଚ ରାକେଶ କୁମାର ବାରିକ,ଦିପକ ଦାଶ, ସନ୍ତୋଷ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ମାମଲା ପରି ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
