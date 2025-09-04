ସମ୍ବଲପୁର:ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଜେପି ସରକାର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ।
କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ। ସହରରେ ପରିମଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ଓ ପିଇବା ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ, ଏ ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (ଏସଏମସି) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଥ ଶେଷରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ଆରକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରି କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆଧାରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ - ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲା। ଆବେଦନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ହାଇକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୫ରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସଏମସି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।
ହୀରାକୁଦ ଏନଏସି, ବୁର୍ଲା ଏନଏସି ଏବଂ ୧୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏସଏମସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ମୌଳିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସହିତ, ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଛି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି।
