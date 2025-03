ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଲି ପାଳିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ହେମାମାଳିନୀ । ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳିଛନ୍ତି ହେମା । ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେମା । ତେବେ ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Puri, Odisha | BJP MP Hema Malini says, "... Feeling blessed to have celebrated Holi at Jagannath Puri. I thank Odisha government, the people and Samit Patra for the arrangements..." https://t.co/VgBf7Puc0d pic.twitter.com/nthKTv1Cfb