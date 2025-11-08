ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସିଆର୍ କେଶବନ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।’ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଏହାର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଗୌରବମୟ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେଶବନ କହିଛନ୍ତି। ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ଏକ ଅଂଶ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଶ ବିଭାଜନର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲା। ଆଜିର ପିଢ଼ି ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ କାହିଁକି ବିଭାଜନକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଏକ ଆହ୍ବାନ ହୋଇ ରହିଛି। କେଶବନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ନେହରୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୭ରେ ନେହରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନେହରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଗୀତର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେହରୁ ଘୃଣାର ସହିତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଦେବୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚିଠିରେ ନେହରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୀତର ଏପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏକ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନେହରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଗୀତଟି ଜାତୀୟତାବାଦର ଆଧୁନିକ ଧାରଣା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ନେହରୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ’, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ‘ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି’।
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ‘ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଳେ’ ଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜାତୀୟତାବାଦର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଅଭିଭାବକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି - ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଜେପି, ସେମାନେ କେବେ ବି ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇନାହାନ୍ତି।
BJP's statement: ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ବିବାଦ ଉପରେ ବିଜେପିର ବୟାନ
