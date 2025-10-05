ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ୨୦୦ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅଳିଆ ଶନିବାର ଦିନ ସଫା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦୈନିକ ୮୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ସଫା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଲର ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ, ବିଏମସି ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା।
ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇ ରହି ନଥିଲା। ଆମେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଅପଚୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ପାତ୍ରରେ ପକାଯାଉଥିଲା। ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର କୈଳାସ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କିଓସ୍କ ନିକଟରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଅଳିଆ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫା କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ।
ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଡଷ୍ଟବିନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଡଷ୍ଟବିନ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଓଦା ଅଳିଆ ପୃଥକ ଯାନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବିଧା (ଏମଆରଏଫ) ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର (ଏମସିସି)କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି, ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ଏବଂ ଅଳିଆ ଯେପରି ପୋଡ଼ା ନହୁଏ, ଏହା ସହିତ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିଆ ପକାଇବା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ଟି ଅଳିଆ ପରିବହନକାରୀ ଯାନ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ବିଏମସି ପାଖରେ ୫୦୦ ଅଳିଆ ପରିବହନକାରୀ ଯାନ ଅଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଏକାଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର କହିଛନ୍ତି।