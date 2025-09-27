ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଶାଳାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଗୋରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମସି), ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି।
୨୦୦ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହିତ, ଗୌଡ଼ା କାଶୀପୁରର ଗୋଶାଳାର କ୍ଷମତା ୭୦୦ ଥିବା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ୫୯୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାମୁକୋଳିର ଗୋଶାଳାରେ ୫୫୦ଟି ବୁଲା ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି। "ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, ବିଏମସିର ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ(ଏବିସି)ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ,ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ।
ରାଜଧାନୀ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ଗୋରୁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏକ ନିୟମିତ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ରାସ୍ତା ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଥିବାରୁ, ୧୭ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ ଜାମୁକୋଳିରେ ଆଉ ଏକ ମେଗା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ୩,୦୦୦ ଗାଈ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବିଏମସିର ବିଦ୍ୟମାନ ଗୋ-ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସହିତ ନୂଆ ଆଶ୍ର ସ୍ଥଳ ସମନ୍ୱିତ ହେବ।ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ 'ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ' ଆଶ୍ରମରୁ ସଫଳ ଗୋ-ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଗୋରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ରହିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ୍ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।