ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମସି) ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ୍ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରିସ୍-କ୍ରସିଂ ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ୍ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବିଏମସି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା, ପୁନଃବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟେଲିଫୋନ୍, ଡିଟିଏଚ, ଫାଇବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେବୁଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହପରି ଝୁଲି ରହିଥିବା କେବୁଲ ଯୋଗୁ ଆଖି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଝୁଲି ରହିଥିବା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଏମସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ କେବୁଲ୍ଗୁଡିକୁ ସଜଡ଼ା ଯିବ ଏବଂ କିଛି ଝୁଲି ରହିଥିବା ତାରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମସି କମିସନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହିଛନ୍ତି। ଝୁଲି ରହିଥିବା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହୋର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଉଛି କାରଣ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାର୍ବଣରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ହଟାଯାଇଥିବା ହୋର୍ଡିଂର ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମସି ଡେପୁଟି କମିସନର (ରାଜସ୍ୱ), ଅଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ବିଏମସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ମୋଟରଯାନ ରାସ୍ତା, ଫୁଟପାଥ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସମେତ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ (ଆରଓଡବ୍ଲୁ) କୌଣସି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆରଓଡବ୍ଲୁରେ ହୋର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।