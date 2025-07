ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍‌ର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ବନମାଳୀ ପ୍ୟାଲେସ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭବେ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ଏନଏସି ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ବରିୟାମ ସିଂ ସାଲୁଜା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ କେଭି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଭାଇଚାରା, ଶାସନ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେତୁ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ସଚ୍ଚୋଟତା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନାଗରିକ ସଚେତନତାକୁ ପୋଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।

🗞️ Attended the 2025 Annual Function of the Press Club in Kantabanji, alongside Hon’ble MLA Shri Laxman Bag—an inspiring gathering of voices that shape public discourse and uphold the pillars of democracy.



Our press fraternity plays a vital role in bridging governance and… pic.twitter.com/9QQjYzid97