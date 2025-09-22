ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗତ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ୧୯୯ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବୋଲି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (ଡିଏ) ସହିତ ଜଡିତ ୭୭ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ୧୨୨ଟି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ଡିଏ ମାମଲାରେ ୨୦୨.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୩୩.୬୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୭୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ତଲାସୀ ସମୟରେ ୮.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୨୧୮ ଫ୍ଲାଟ୍, ୭୭୫ ପ୍ଲଟ୍, ୧୬ ସୁନା ବାର୍ ସହିତ ୨୫.୫୫୩ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ୧୩ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ୪୪.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ୪୩.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ଜମା ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୭୮୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୭୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।