ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିସି) ଏବଂ ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଆଇବି), ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ‘ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ: ଆମର ସହଭାଗୀ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ନୈତିକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିବିସି ଓ ପିଆଇବି ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଖିଳ କୁମାର ମିଶ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଜିଏସଟି ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ ଡ. କଲ୍ୟାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସମାଚାର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସ ସାଂଗଠନିକ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ
ଏଡିଜି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ସାହସ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସତର୍କତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସାଂଗଠନିକ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ କ୍ଷମା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୃହତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ସେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ। ସଂଯମ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତର୍କତା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଜିଏସଟିର ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ ଡି. କଲ୍ୟାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସତର୍କତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ ଏକ ନୈତିକ ବିଭ୍ରାଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଜିଡିପିର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ପ୍ରକୃତ ସତର୍କତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ନୁହେଁ, ବିବେକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ଦାସ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ଗଠନ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।
ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ
ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ରା ନୈତିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମତ ରଖି କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚୋଟତା ନିୟମ ନୁହେଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକତା ଶାସନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ।’