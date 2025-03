ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ଏନଏଚ)-୧୬ରେ ପଳାସୁଣୀ ସେତୁର ଛଅ ଲେନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ପଳାସୁଣୀରେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ସେତୁକୁ ଛଅ ଲେନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Hon’ble Minister Sri @nitin_gadkari in-principle approved the work for WIDENING OF EXISTING BRIDGE at Palasuni on Gangua nala to 6- lane for Rs 50 crore to mitigate traffic Jam issues in Bhubaneswar city.



Had met him today in Delhi and requested him to help me.



Grateful I am.🙏 pic.twitter.com/9mXnK0oKyi