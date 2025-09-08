ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ(ବିଜେଡି) ପାଇଁ ଏବେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ। ଯଦି ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
୫୧ ବିଧାୟକ ଜିତିଲେ ହେଲେ ଜଣେ ସାଂସଦ କେଉଁଭଳି ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦଳର ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ପାଇଁ ବହୁ ବିଧାୟକ ହାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ବିଜେଡି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୟରୁ ବିଜେଡି ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ ଦଳକୁ ଏଭଳି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେଡି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ହେବ।
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାହସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେଡି ଆବଷ୍ଟେନ୍ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳି। ତେଣୁ ନବୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୮ ରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ ପଦପଦବୀରେ ରହି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସରକାର ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ସରକାର ଏହି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଛାତ୍ରର ଅଧିକାରଙ୍କ ସରକାର କାହିଁକି ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଛି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
