ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ।
ଦେଶରେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡିଥିବା ୬ଟି ସାର କାରଖାନା ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ୫ଟି ଚାଲିଛି କେବଳ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳଚେର କାରଖାନା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅକାମୀ ହେବାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳାଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଏମଜିସି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି ସାର କାରଖାନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନିକୁ ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମ ସରକାର ଦେଇଥଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା କାରଖାନା ଚାଲୁନାହିଁ ।
ଦେଶରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ସାର ସରପ୍ଲସ୍ ରହିଛି। ଅଭାବ କାହିଁକି ହେବ । ଯେତିକି ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଯେତିକି ମାଗିଥିବେ ସେତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବେ । ଅଭାବ କାହିଁକି ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସରକାର ଦାୟୀ । ଅଭାବକୁ ଦେଖି ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି । ସାର ଦାମ୍ ତିନି ଗୁଣା ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି ବୋଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି।
Srikanth Jena | congress