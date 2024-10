ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜନେସ୍‌ ଟାଇକୁନ୍‌ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Deeply saddened by the passing of Ratan Tata Ji, an industry legend and a true national icon. His visionary leadership, unwavering commitment to ethics and immense contributions to India's growth will inspire generations to come. My heartfelt condolences to his family and loved… pic.twitter.com/Qf6zXvFQWB