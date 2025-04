ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୧୬ରେ କଟକଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠାର ଘୁମୁସର ନୂଆଗାମରେ ରହୁଥିଲେ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଇଷ୍ଟେଟର ଦିୱାନ ଥିଲେ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଛାଡି ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

#WATCH | Odisha CM Mohan Charan Majhi, Deputy CMs Pravati Parida and Kanak Vardhan Singh Deo, and other senior leaders paid floral tribute to former CM Biju Patnaik on his death anniversary.



