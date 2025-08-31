ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ‘ଆମ ବସ୍’ରେ ଏଣିକି ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିହେବ। େଲାକେ ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ‘ଆମ ବସ୍’ ପାଇଁ ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ଆଧାରିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ରେତା (ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ଏବଂ ‘ଆମ ବସ୍’ରେ ଟିକେଟ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ)ଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ-ପୁରୀରେ ‘ଆମ ବସ୍’ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ।
ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ େଭଟି ଦେବେ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଏକକ ଗମନାଗମନ କାର୍ଡ, ସହଯୋଗ ଅଭିଯାନ, ସମାବେଶୀ ସହର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହ ବୁଝାମଣା, ସହର ସାଥୀ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିୟୁଜି ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯେପରି କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବଦଳିଲେ ବି ନମ୍ବର ସମାନ ରହୁଛି, ସେହିପରି ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବନି।
ଏସବୁ ବାଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସାଥୀ, ସ୍ବଚ୍ଛସାଥୀ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସୁଲଭ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ଓ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା’ର ଲୋେଗା ଉନ୍ମୋଚନ, ୪୩ ବହୁମୁଖୀ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ, ଅମୃତ ଏବଂ ସୁଜଳ ଅଧୀନରେ ଜଳଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ବିଏମ୍ସିର ହ୍ବାଟସ୍ଆପ୍ ବଟ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୯ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅଭିଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ୧୨ଟି ଏନ୍ଏସି ନେଇ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବାକି ୯ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୯ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ୯ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆଗୁଆ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ନାମ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସ୍ବାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି।